Fête des mères à La boutique de Campagne La Boutique de Campagne Campagne

Campagne

Fête des mères à La boutique de Campagne

La Boutique de Campagne 71 route des Eyzies Campagne Dordogne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

12h. Offrez à votre maman un moment d’exception et de douceur autour d’une table gourmande. Sur Réservation. 45€/personne

Célébrez la Fête des Mères en Périgord ! Offrez à votre maman un moment d’exception et de douceur autour d’une table gourmande.

Découvrez le menu unique que notre chef vous a concocté avec amour pour cette belle occasion

Pour commencer

Cocktail de bienvenue et ses amuses-bouche.

Entrée au choix

Bavarois d’asperge sur biscuit aux tomates confites et jambon du Périgord

Foie gras maison et son chutney d’oignons rouges et miel

Plat au choix

Filet de Bœuf sauce Béarnaise

Poêlée de Saint-Jacques crème de tourteau

Dessert au choix

Pavlova aux fruits rouges (légèreté et fraîcheur)

Paris-Brest (pour les grandes gourmandes)

Les places sont limitées ! Ne tardez pas à réserver la table de votre maman pour lui témoigner tout votre amour. .

La Boutique de Campagne 71 route des Eyzies Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 70

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English : Fête des mères à La boutique de Campagne

12h. Treat your mother to an exceptional moment of sweetness around a gourmet table. Reservations required. 45/person

L’événement Fête des mères à La boutique de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère