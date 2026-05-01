Fête des mères à La boutique de Campagne La Boutique de Campagne Campagne
Fête des mères à La boutique de Campagne La Boutique de Campagne Campagne dimanche 31 mai 2026.
Campagne
Fête des mères à La boutique de Campagne
La Boutique de Campagne 71 route des Eyzies Campagne Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
12h. Offrez à votre maman un moment d’exception et de douceur autour d’une table gourmande. Sur Réservation. 45€/personne
Célébrez la Fête des Mères en Périgord ! Offrez à votre maman un moment d’exception et de douceur autour d’une table gourmande.
Découvrez le menu unique que notre chef vous a concocté avec amour pour cette belle occasion
Pour commencer
Cocktail de bienvenue et ses amuses-bouche.
Entrée au choix
Bavarois d’asperge sur biscuit aux tomates confites et jambon du Périgord
Foie gras maison et son chutney d’oignons rouges et miel
Plat au choix
Filet de Bœuf sauce Béarnaise
Poêlée de Saint-Jacques crème de tourteau
Dessert au choix
Pavlova aux fruits rouges (légèreté et fraîcheur)
Paris-Brest (pour les grandes gourmandes)
Les places sont limitées ! Ne tardez pas à réserver la table de votre maman pour lui témoigner tout votre amour. .
La Boutique de Campagne 71 route des Eyzies Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des mères à La boutique de Campagne
12h. Treat your mother to an exceptional moment of sweetness around a gourmet table. Reservations required. 45/person
L’événement Fête des mères à La boutique de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Campagne (Dordogne)
- Journée des scolaires, Domaine départemental de Campagne, Campagne 5 juin 2026
- Village de l’archéologie de Campagne – La vie quotidienne chez les Gaulois Pétrocores, Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne 14 juin 2026
- A la rencontre des reines de la nuit Domaine Départemental de Campagne Campagne 7 juillet 2026
- Été actif Cluedo dans le cadre du Salon Noir Vézère Le Bourg Campagne 18 juillet 2026