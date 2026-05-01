FÊTE DES MÈRES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier

Montpellier

FÊTE DES MÈRES AU DOMAINE DU GRAND PUY

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion de la Fête des Mères, savourez un déjeuner d’exception le dimanche 31 mai 2026 au Domaine du Grand Puy

À cette occasion, les convives sont invités à partager un moment privilégié dans un cadre élégant et historique, propice à la convivialité et à la gourmandise.

À l’occasion de la Fête des Mères, savourez un déjeuner d’exception le dimanche 31 mai 2026 au Domaine du Grand Puy

À cette occasion, les convives sont invités à partager un moment privilégié dans un cadre élégant et historique, propice à la convivialité et à la gourmandise.

Au programme une carte de saison mettant à l’honneur des produits frais et des inspirations méditerranéennes, à savourer en terrasse avec vue sur le parc classé.

Implanté au cœur d’un lieu engagé dans l’économie sociale et solidaire, le Domaine du Grand Puy propose une cuisine créative, pensée pour offrir une expérience culinaire raffinée et accessible.

Menu Carte

Proposée spécialement pour la Fête des Mères, cette carte laisse à chacun le choix de composer son repas selon ses envies

►Entrées

Marinière de légumes printaniers aux citrons confits, pesto basilic et croûtons de fougasse 12 €

Botte d’asperges vertes de pays, vinaigrette à l’œuf cassé, copeaux de parmesan 16 €

Carpaccio de thon Albacore en marinade acidulée, pickles de graines de moutarde 14 €

►Plats

Filets de rouget barbet grillés à l’ail des ours, bohémienne et sauce vierge à l’olive noire 28 €

Barigoule d’artichauts et haricots coco au pistou, œuf bio juste mollet et chips de jambon 21 €

Cassolette d’émincé de hampe de bœuf (IRL) aux pleurotes, pommes de terre grenailles et oignons confits 26 €

►Desserts

Assiette de fromages 12 €

Comme un tiramisu gourmand aux fraises de Castries, biscuits roses 12 €

Coupe de fraises Cléry de pays, sucre citronné 9 €

Gâteau moelleux au chocolat noir intense et cœur coulant 10 €

Chou craquelin façon profiterole, glace vanille, chocolat noir et amandes grillées 12 €

Un rendez-vous gourmand et chaleureux pour célébrer la Fête des Mères dans un cadre d’exception.

Dimanche 31 mai 2026

Parking gratuit

Réservations 04 11 28 22 30

grandpuy.contact@cdm34.org

Nombre de places limitées .

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate Mother?s Day with an exceptional lunch on Sunday, May 31, 2026 at Domaine du Grand Puy

On this occasion, guests are invited to share a privileged moment in an elegant and historic setting, conducive to conviviality and gourmet pleasures.

L’événement FÊTE DES MÈRES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER