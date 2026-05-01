Fête des Mères ton moment complice avec bébé Espace Pierre Talagrand Dole

Dole

Fête des Mères ton moment complice avec bébé

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 11:15:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la Fête des Mères, profitez d’un moment unique à partager avec votre bébé à travers une animation bébé nageur spécialement conçue pour créer du lien et des souvenirs.

Au programme

• Séance bébé nageur de 10H à 10H45

• Découverte de la réflexologie plantaire bébé/enfant à 9H30 ou 11H

• Photo souvenir maman/enfant réalisée par une professionnelle

• Goûter convivial

• Carte cadeau pour une entrée à l’espace bien-être offerte

?? Tarif 30€

?? Réservation et règlement uniquement à l’accueil

?? Places limitées

Une expérience douce et complice à vivre avec votre enfant ?? .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

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English : Fête des Mères ton moment complice avec bébé

L’événement Fête des Mères ton moment complice avec bébé Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE