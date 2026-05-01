Fête des Mères ton moment complice avec bébé Espace Pierre Talagrand Dole
Fête des Mères ton moment complice avec bébé Espace Pierre Talagrand Dole samedi 30 mai 2026.
Dole
Fête des Mères ton moment complice avec bébé
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 11:15:00
Date(s) :
2026-05-30
À l’occasion de la Fête des Mères, profitez d’un moment unique à partager avec votre bébé à travers une animation bébé nageur spécialement conçue pour créer du lien et des souvenirs.
Au programme
• Séance bébé nageur de 10H à 10H45
• Découverte de la réflexologie plantaire bébé/enfant à 9H30 ou 11H
• Photo souvenir maman/enfant réalisée par une professionnelle
• Goûter convivial
• Carte cadeau pour une entrée à l’espace bien-être offerte
?? Tarif 30€
?? Réservation et règlement uniquement à l’accueil
?? Places limitées
Une expérience douce et complice à vivre avec votre enfant ?? .
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
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English : Fête des Mères ton moment complice avec bébé
L’événement Fête des Mères ton moment complice avec bébé Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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