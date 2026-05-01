Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole
Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole samedi 30 mai 2026.
Dole
Vélorution de Dolavelo
Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer à la vélorution de Dolàvelo organisée dans le cadre de la campagne nationale MAI à VELO . Une vélorution est un balade à bicyclette de cycliste du quotidien qui empruntent un trajet pour montrer la réalité de leur quotidien dans une ambiance festive. Ouvert à tous, le trajet est plutôt court et très accessible par tous. .
Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 16 03 89 presidence@dolavelo.fr
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English : Vélorution de Dolavelo
L’événement Vélorution de Dolavelo Dole a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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