Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole

Dole

Vélorution de Dolavelo

Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer à la vélorution de Dolàvelo organisée dans le cadre de la campagne nationale MAI à VELO . Une vélorution est un balade à bicyclette de cycliste du quotidien qui empruntent un trajet pour montrer la réalité de leur quotidien dans une ambiance festive. Ouvert à tous, le trajet est plutôt court et très accessible par tous. .

Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 16 03 89 presidence@dolavelo.fr

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English : Vélorution de Dolavelo

L’événement Vélorution de Dolavelo Dole a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE