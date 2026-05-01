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Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole

Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole

Vélorution de Dolavelo Monument Jaurès Dole samedi 30 mai 2026.

Lieu : Monument Jaurès

Adresse : Avenue de Lahr

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dole

Vélorution de Dolavelo

Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez participer à la vélorution de Dolàvelo organisée dans le cadre de la campagne nationale MAI à VELO . Une vélorution est un balade à bicyclette de cycliste du quotidien qui empruntent un trajet pour montrer la réalité de leur quotidien dans une ambiance festive. Ouvert à tous, le trajet est plutôt court et très accessible par tous.   .

Monument Jaurès Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 16 03 89  presidence@dolavelo.fr

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English : Vélorution de Dolavelo

L’événement Vélorution de Dolavelo Dole a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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