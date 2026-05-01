Groupe Happy Happy Center Dole

Dole

Groupe Happy

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le mois de mai nous invite à la légèreté !

Souvent malmené par le stress, une alimentation pressée ou des émotions refoulées, notre ventre est le miroir de notre bien-être.

Cet atelier de 3h est une invitation à dénouer les tensions, favoriser la digestion et retrouver un ventre souple et apaisé.

Au programme de votre bulle de légèreté

????? Yoga Massage Interne Une séance 100% dédiée au soulagement du ventre. Grâce à des torsions douces et des flexions ciblées, nous massons les organes internes (foie, estomac, intestins) et détendons le diaphragme. Vous apprendrez à utiliser votre respiration comme une clé pour activer une digestion fluide et évacuer les lourdeurs.

????? Rituel d’Auto-Massage Viscéral Apprenez des gestes simples et bienveillants pour dégonfler le ventre et libérer les tensions nerveuses. Un outil précieux à refaire chez soi pour un confort quotidien durable.

?? Psycho-Bio-Acupressure (PBA) On évacue les nœuds émotionnels. En stimulant des circuits d’acupression spécifiques, nous aidons votre deuxième cerveau à lâcher les peurs et l’anxiété qui se cristallisent souvent dans cette zone.

?? Micronutrition & Éclat

Focus sur les bienfaits de l’Aloe Vera LR, véritable allié naturel pour apaiser le système digestif. Découvrez comment cette plante haute qualité peut transformer votre confort intestinal et votre vitalité globale.

?? L’Aloe Vera LR (L’Allié de votre ventre) Véritable nettoyeur et apaisant naturel, l’Aloe Vera à boire est le secret d’une digestion sereine. Nous découvrirons comment il agit comme un pansement doux sur votre système digestif, aide à dégonfler durablement et booste votre immunité. C’est la base indispensable pour retrouver un ventre léger et une peau éclatante.

? Un Temps pour Soi

Dégustation de boissons chaudes aux plantes digestives et gourmandises légères pour clore cet atelier en douceur.

L’objectif Repartir détendu(e) avec un ventre dénoué et des clés concrètes pour cultiver votre bien-être intérieur. .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com

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English : Groupe Happy

L’événement Groupe Happy Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE