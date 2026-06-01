Orry-la-Ville

Fête des moissons à Orry-la-Ville

Place de la Libération Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 12:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

C’est le grand retour de la Fête des Moissons pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et des traditions.

Au programme

Feux de la Saint Jean,

-Fête de la musique,

-Fête de la patate,

-Foodtrucks,

-Marché des producteurs locaux et d’autres animations,

C’est le grand retour de la Fête des Moissons pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et des traditions.

Dès le vendredi soir, laissez-vous émerveiller par le Feu de la Saint-Jean qui illuminera le début de l’été. Le samedi, place aux rythmes et à la danse pour célébrer ensemble la Fête de la Musique.

Le week-end se clôturera en beauté le dimanche avec la Fête de la Patate.

Entre amis ou en famille, venez profiter des nombreuses animations et démonstrations qui rythmeront ces trois jours, sans oublier notre restauration sur place pour partager un bon moment ! .

Place de la Libération Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 6 82 59 22 36 contact@orrylaville.fr

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English :

The Harvest Festival returns for a weekend of conviviality and tradition.

On the program:

Saint John’s bonfire,

-Music festival,

-Potato festival,

-Foodtrucks,

-Local producers? market and other events,

L’événement Fête des moissons à Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-05 par Chantilly-Senlis Tourisme