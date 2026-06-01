Fête des myrtilles et des savoir-faire locaux Vaas
Fête des myrtilles et des savoir-faire locaux Vaas dimanche 28 juin 2026.
Vaas
Fête des myrtilles et des savoir-faire locaux
Brunetière Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Fête des myrtilles et des savoir-faire locaux
À la ferme des bleuets, ouverture de la saison de cueillette des myrtilles avec de nombreux exposants, marché de producteurs, produits artisanaux, bien-être etc. Food truck, ateliers .. .
Brunetière Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 59 32 18
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English :
Blueberry and local know-how festival
L’événement Fête des myrtilles et des savoir-faire locaux Vaas a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée du Loir
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