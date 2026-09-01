Informations pratiques

Mouriès

Fête des Olives Vertes 2026

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir la 54ème Fête des Olives Vertes à Mouriès !

La Fête des Olives vertes de Mouriès est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de France, pour la promotion d’un savoir-faire de qualité et d’un produit d’exception l’olive cassée AOP de la Vallée des Baux.



FESTIVITÉS DANS TOUT LE VILLAGE MARCHÉ REGIONAL EXPOSITIONS

Concours d’aïoli et d’olives cassées, animation par les groupes de danses et musiques folkloriques, marché artisanal, vide-greniers, messe des Olives vertes, grand défilé provençal, animations musicales, course camarguaise….



Marquez la date dans vos agendas !

Le programme complet arrive bientôt ! .

Centre-ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

Come and discover the 54th Green Olive Festival in Mouriès!

L’événement Fête des Olives Vertes 2026 Mouriès a été mis à jour le 2026-08-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles