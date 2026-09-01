Fête des Olives Vertes 2026 Mouriès
samedi 19 septembre 2026 · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Fête des Olives Vertes 2026
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir la 54ème Fête des Olives Vertes à Mouriès !
La Fête des Olives vertes de Mouriès est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de France, pour la promotion d’un savoir-faire de qualité et d’un produit d’exception l’olive cassée AOP de la Vallée des Baux.
FESTIVITÉS DANS TOUT LE VILLAGE MARCHÉ REGIONAL EXPOSITIONS
Concours d’aïoli et d’olives cassées, animation par les groupes de danses et musiques folkloriques, marché artisanal, vide-greniers, messe des Olives vertes, grand défilé provençal, animations musicales, course camarguaise….
Marquez la date dans vos agendas !
Le programme complet arrive bientôt ! .
Centre-ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the 54th Green Olive Festival in Mouriès!
L’événement Fête des Olives Vertes 2026 Mouriès a été mis à jour le 2026-08-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Rencontre dédicace avec Fleur Bonaudo Rue du Temple Mouriès 12 septembre 2026
- Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès 19 septembre 2026
- Sortie vélo Gravel et VTT Mouriès 27 septembre 2026
- Vide-commode d’Arlésiennes à Mouriès Rue du Temple Mouriès 4 octobre 2026