Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des parents Chaleins

Fête des parents Chaleins dimanche 31 mai 2026.

Adresse : place des commerces

Ville : 01480 Chaleins

Département : Ain

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Gratuit

Chaleins

Fête des parents

place des commerces Chaleins Ain

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Vente de fleurs sur la place des commerces.
  .

place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 21 83 83  sdechaleins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flower sale on the shopping square.

L’événement Fête des parents Chaleins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Chaleins (Ain)