Chaleins

Fête des parents

place des commerces Chaleins Ain

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vente de fleurs sur la place des commerces.

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place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 21 83 83 sdechaleins@gmail.com

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English :

Flower sale on the shopping square.

L’événement Fête des parents Chaleins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre