Fête des parents Chaleins
Fête des parents Chaleins dimanche 31 mai 2026.
Chaleins
Fête des parents
place des commerces Chaleins Ain
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vente de fleurs sur la place des commerces.
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place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 21 83 83 sdechaleins@gmail.com
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English :
Flower sale on the shopping square.
L’événement Fête des parents Chaleins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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