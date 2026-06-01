Launac

FÊTE DES PÈRES AU MARCHÉ

HALLE Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un dimanche tout doux au Marché de Launac pour la fête des pères !

Ce dimanche, en venant faire vos emplettes au Marché de Launac, une surprise locale et gourmande attend tous les pères de famille la municipalité offre un pot de miel aux Papas ! Venez profiter de l’ambiance chaleureuse du marché, faire le plein de bons produits frais, et partager un moment convivial en famille. C’est l’occasion parfaite pour leur dire Bonne Fête Papa avec une attention pleine de douceur. .

HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

A lovely Sunday at the Launac Market for Father’s Day!

L’événement FÊTE DES PÈRES AU MARCHÉ Launac a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE