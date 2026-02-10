Fête des plantes de Vouvant Organistes en herbe Église Notre-Dame Vouvant

Fête des plantes de Vouvant Organistes en herbe

Église Notre-Dame Place de l'Eglise Vouvant Vendée

Début : 2026-05-17 11:30:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

Élèves de la classe d’orgue du conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Éric LEBRUN, professeur

Entrée libre Libre participation aux frais

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants concerts recommandés à partir de 5 ans

En association avec le Comité des fêtes de Vouvant .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Students from the organ class at the Saint-Maur-des-Fossés conservatory, Éric LEBRUN, teacher

