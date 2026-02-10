Fête des plantes de Vouvant Organistes en herbe Église Notre-Dame Vouvant
Fête des plantes de Vouvant Organistes en herbe Église Notre-Dame Vouvant dimanche 17 mai 2026.
Fête des plantes de Vouvant Organistes en herbe
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Élèves de la classe d’orgue du conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Éric LEBRUN, professeur
Entrée libre Libre participation aux frais
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants concerts recommandés à partir de 5 ans
En association avec le Comité des fêtes de Vouvant .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Students from the organ class at the Saint-Maur-des-Fossés conservatory, Éric LEBRUN, teacher
