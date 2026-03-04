Les secrets de Mélusine Balade contée Tour Mélusine Vouvant

Les secrets de Mélusine Balade contée

Tour Mélusine Place du Bail Vouvant Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-07-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Suivez la fée Morgane, au fil de l’eau, pour découvrir les secrets de la mystérieuse Mélusine…

Entre ruelles médiévales et légendes enchantées, je vous conte son histoire, ses métamorphoses et ses mystères… Osez la magie, ouvrez grands vos yeux et votre imaginaire…

Durée 45 min a 1h00

Départ Tour Mélusine

Tarifs 8€/pers en juin et septembre (lundi), 10€/pers en juillet et août (mercredi), gratuit -12 ans. .

Tour Mélusine Place du Bail Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire

English :

Follow the fairy Morgane downstream to discover the secrets of the mysterious Mélusine…

