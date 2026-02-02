L’Art au Jardin, L’Art au Jardin, Vouvant

L’Art au Jardin 6 et 7 juin L’Art au Jardin Vendée

Aucune limitation de fréquentation. Possibilités de restauration dans le bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A Vouvant, village vendéen médiéval classé dans Les Plus Beaux Villages de France, une vingtaine d’habitants ouvrent leur jardin à 40 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, …) et aux visiteurs tout au long d’un circuit permettant de surcroît le découverte du village, de ses remparts, demeures et rivière.

L’événement est organisé par l’association « Au delà de l’eau, ateliers d’art ».

L’Art au Jardin Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire

A Vouvant, village vendéen médiéval classé dans Les Plus Beaux Villages de France, une vingtaine d’habitants ouvrent leur jardin à 40 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, …) et aux tout au…

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