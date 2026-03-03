L’Art au Jardin Association Au delà de l’eau Vouvant
2026-06-06 10:00:00
2026-06-07 18:00:00
2026-06-06 2026-06-07
L’association Au delà de l’eau vous invite à L’Art au Jardin 2026 !
Samedi 6 juin de 15h00 à 20h00.
Dimanche 7 juin de 10h00 à 18h00.
20 jardins, 40 artistes.
Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs.
Invité d’honneur Jean Deletre.
Le samedi 6 juin sur la place du Bail (salle des fêtes en cas de mauvais temps)
– À partir de 20h30 grand pique-nique partagé, ouvert à tous camion pizza sur place
– À partir de 21h00 concert ouvert à tous.
Contact 06 59 00 49 91.
Organisé par Au delà de l’eau. .
Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com
English :
The Au delà de l’eau association invites you to L’Art au Jardin 2026!
