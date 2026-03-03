L’Art au Jardin Association Au delà de l’eau Vouvant

L’Art au Jardin Association Au delà de l’eau

L’association Au delà de l’eau vous invite à L’Art au Jardin 2026 !

Samedi 6 juin de 15h00 à 20h00.

Dimanche 7 juin de 10h00 à 18h00.

20 jardins, 40 artistes.

Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs.

Invité d’honneur Jean Deletre.

Le samedi 6 juin sur la place du Bail (salle des fêtes en cas de mauvais temps)

– À partir de 20h30 grand pique-nique partagé, ouvert à tous camion pizza sur place

– À partir de 21h00 concert ouvert à tous.

Contact 06 59 00 49 91.

Organisé par Au delà de l’eau. .

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com

