Trompettes en fête Musiciens en herbe Église Notre-Dame Vouvant

Trompettes en fête Musiciens en herbe

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Dans le cadre de l’école de musique du Pays de Fontenay-Vendée

Élèves des classes de trompette des écoles intercommunales

de musique du Pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-Autize

Stéphane BÉGUIER & Fabien SENÉ, professeurs

Mickaël CONNOIR, orgue

Entrée libre

En association avec l’école intercommunale de musique et de danse .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Within the framework of the Pays de Fontenay-Vendée music school

