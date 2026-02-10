Trompettes en fête Musiciens en herbe Église Notre-Dame Vouvant
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Début : 2026-06-12 19:00:00
Dans le cadre de l’école de musique du Pays de Fontenay-Vendée
Élèves des classes de trompette des écoles intercommunales
de musique du Pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-Autize
Stéphane BÉGUIER & Fabien SENÉ, professeurs
Mickaël CONNOIR, orgue
Entrée libre
En association avec l’école intercommunale de musique et de danse .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Within the framework of the Pays de Fontenay-Vendée music school
