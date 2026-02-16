Fête de la musique de Vouvant Organistes en herbe Église Notre-Dame Vouvant

Fête de la musique de Vouvant Organistes en herbe

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Élèves de la classe d’orgue du conservatoire de Poitiers Olivier HOUETTE, professeur.

Entrée libre Libre participation aux frais

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants concerts recommandés à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Students of the organ class at Poitiers Conservatoire Olivier HOUETTE, teacher.

