Concert Le swing de Jean de la Fontaine Salle des fêtes Vouvant

Concert Le swing de Jean de la Fontaine

Salle des fêtes 11 rue Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Choeur en Ballade , Les Voix du Marais et Harmonia , trois chorales qui s’unissent pour vous présenter le Swing de La Fontaine un spectacle musical de style jazz autour des fables de La Fontaine

Le swing de Jean de la Fontaine en version Jazz? Le pari lancé par Mariejk Thery a de suite enchanté son premier public les 3 chorales du Sud-Vendée qu’elle dirige.

Un moment inédit et divertissant, intemporel, qui bouscule les habitudes, ce qui n’aurait pas déplu à notre auteur.

Le projet du swing de la Fontaine est issus du répertoire de Jean-Pierre Verny. Retravaillées en Jazz, les fameuses fables ne manquent pas de piquant. Un spectacle complet avec 60 choristes, sous la direction musicale de Sabine Aubert, professeur au conservatoire de la Roche-sur-yon, accompagné en musique par Sophie Heuzé, Mathias Bessonnet, et Martin Pontoizeau. Les choeurs sont dirigés par Mariejk Thery. avec la participation des écoles de musiques de VSA et Pays de Fontenay, et des écoles primaires de Vouvant et de Damvix.

Un support de concert ambitieux et exigeant pour un concert peu ordinaire. Jean De La Fontaine fervent adepte des provocations en son temps serait sûrement agréablement surpris de l’arrangement jazz proposé par l’auteur.

Buvette à l’entracte

Réservation par Helloasso ou par téléphone .

Salle des fêtes 11 rue Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 06754003

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English :

Choeur en Ballade , Les Voix du Marais and Harmonia , three choirs join forces to present Swing de La Fontaine , a jazz-style musical show based on La Fontaine’s fables

L’événement Concert Le swing de Jean de la Fontaine Vouvant a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin