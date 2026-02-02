Balade mortelle à Vouvant Tenement du Faîte Vouvant
Balade mortelle à Vouvant Tenement du Faîte Vouvant dimanche 10 mai 2026.
Vouvant
Balade mortelle à Vouvant
Tenement du Faîte Cimetière Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Après-midi organisée par l’association Vendée Bas-Poitou dans le cadre du Printemps des cimetières
Découverte de l’art funéraire avec Marie-Gabrielle Giroire à 15h au cimetière.
Puis diaporama sur le monde funéraire dans diverses civilisations à la salle de conférence de la Vieille Cure.
Tarif libre .
Tenement du Faîte Cimetière Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire marie-gabrielle.giroire@orange.fr
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English :
Afternoon organized by the Vendée Bas-Poitou association as part of the Printemps des cimetières (Springtime for cemeteries) event
L’événement Balade mortelle à Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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