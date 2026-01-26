Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant

Stage d’initiation à la mosaïque

L'Atelier d'Hélène 1 impasse de la tour Vouvant Vendée

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-04

2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23

Découvrez la mosaïque avec Hélène Ganille

Tout au long de l’année, des ateliers mosaïques sont proposés

– Atelier découverte à partir de 4 ans, où en 2h30 l’on réalise l’on réalise une mosaïque et pouvons partir avec , à 27 euros pour les enfants et 32 euros pour les adultes .

– Atelier initiation pour les ados et adultes (3h), sur réservation les mercredis et/ou samedis 9h-12h. Compter minimum 4 à 5 ateliers pour réaliser votre tableau à 37€

– Atelier approfondissement, si vous avez déjà réalisé un stage d’initiation (3h), à 32€

Et un nouvel atelier l’atelier création de bijoux !!! on peut même amener sa vaisselle cassée pour la transformer !!! sur rendez-vous, 55€ les 3h.

Atelier ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Plus de renseignements au 06 80 98 52 85. .

L’Atelier d’Hélène 1 impasse de la tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com

English :

Discover mosaics with Hélène Ganille

