Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant
Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant lundi 2 février 2026.
Stage d’initiation à la mosaïque
L’Atelier d’Hélène 1 impasse de la tour Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23
Découvrez la mosaïque avec Hélène Ganille
Tout au long de l’année, des ateliers mosaïques sont proposés
– Atelier découverte à partir de 4 ans, où en 2h30 l’on réalise l’on réalise une mosaïque et pouvons partir avec , à 27 euros pour les enfants et 32 euros pour les adultes .
– Atelier initiation pour les ados et adultes (3h), sur réservation les mercredis et/ou samedis 9h-12h. Compter minimum 4 à 5 ateliers pour réaliser votre tableau à 37€
– Atelier approfondissement, si vous avez déjà réalisé un stage d’initiation (3h), à 32€
Et un nouvel atelier l’atelier création de bijoux !!! on peut même amener sa vaisselle cassée pour la transformer !!! sur rendez-vous, 55€ les 3h.
Atelier ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Plus de renseignements au 06 80 98 52 85. .
L’Atelier d’Hélène 1 impasse de la tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover mosaics with Hélène Ganille
L’événement Stage d’initiation à la mosaïque Vouvant a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin