Cor et Orgue, Vouvant église, Vouvant
Cor et Orgue, Vouvant église, Vouvant dimanche 21 juin 2026.
Cor et Orgue Dimanche 21 juin, 17h00 Vouvant église Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
L’Orgue de Vouvant s’associe au cor dans la belle acoutique de l’église de Vouvant avec le concours de l’organiste Christine Métay-Segui et de la corniste Éline Perrotin dans des oeuvres de D’INDY – SCHUMANN – SAINT-SAËNS – TCHAIKOVSKI – VIERNE – RAVEL – BARIÉ – GRIEG…
ENTRÉE LIBRE – LIBRE PARTICIPATION
Vouvant église place de l’église 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire http://orgueetmusiqueavouvant.com Vouvant, village médiéval aux labels des Plus Beaux Villages de France et des Petites Cités de Caractère Parkings, accès PMR pour l’église
L’Orgue de Vouvant s’associe au cor dans la belle acoutique de l’église de Vouvant avec le concours de l’organiste Christine Métay-Segui et de la corniste Éline Perrotin dans des oeuvres de D’INDY – …
Yves Rousseau
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