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Fête des plantes Route de Ponteau Martigues

Fête des plantes Route de Ponteau Martigues dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Route de Ponteau

Adresse : Plage des Laurons

Ville : 13500 Martigues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Martigues

Fête des plantes

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 17h. Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Cette manifestation non commerciale est articulée autour d’une bourse aux plantes et d’une grainothèque. L’échange et le partage sont les principales références.
Au programme

– Échanges et partages autour du jardin avec bourse aux plantes, boutures et semis, pots et autres outils et revues.
– Atelier Faites des fleurs
– Animations pour les enfants (jardinage, maquillage, dessin).
– Rencontres avec la LPO (ligue de protection des oiseaux).
– Balade flore ou balade dessinée .

Avec la participation de Graines d’Oaï, AMAP, SNL, LPO, Maison pour Tous de Saint-Julien, Espace Verts Jardins partagés, CIQ photos.

Petite restauration et buvette sur place.

La centrale EDF est partenaire de l’opération.   .

Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 57 38 44  ciqlaurons@free.fr

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English :

This non-commercial event is structured around a plant exchange and a grain library. Exchange and sharing are the main references.

L’événement Fête des plantes Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues

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