Fête des plantes Route de Ponteau Martigues
Fête des plantes Route de Ponteau Martigues dimanche 26 avril 2026.
Martigues
Fête des plantes
Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 17h. Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Cette manifestation non commerciale est articulée autour d’une bourse aux plantes et d’une grainothèque. L’échange et le partage sont les principales références.
Au programme
– Échanges et partages autour du jardin avec bourse aux plantes, boutures et semis, pots et autres outils et revues.
– Atelier Faites des fleurs
– Animations pour les enfants (jardinage, maquillage, dessin).
– Rencontres avec la LPO (ligue de protection des oiseaux).
– Balade flore ou balade dessinée .
Avec la participation de Graines d’Oaï, AMAP, SNL, LPO, Maison pour Tous de Saint-Julien, Espace Verts Jardins partagés, CIQ photos.
Petite restauration et buvette sur place.
La centrale EDF est partenaire de l’opération. .
Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 57 38 44 ciqlaurons@free.fr
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English :
This non-commercial event is structured around a plant exchange and a grain library. Exchange and sharing are the main references.
L’événement Fête des plantes Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues
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