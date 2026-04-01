Fête des plantes Route de Ponteau Martigues

Martigues

Fête des plantes

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 17h. Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette manifestation non commerciale est articulée autour d’une bourse aux plantes et d’une grainothèque. L’échange et le partage sont les principales références.

Au programme



– Échanges et partages autour du jardin avec bourse aux plantes, boutures et semis, pots et autres outils et revues.

– Atelier Faites des fleurs

– Animations pour les enfants (jardinage, maquillage, dessin).

– Rencontres avec la LPO (ligue de protection des oiseaux).

– Balade flore ou balade dessinée .



Avec la participation de Graines d’Oaï, AMAP, SNL, LPO, Maison pour Tous de Saint-Julien, Espace Verts Jardins partagés, CIQ photos.



Petite restauration et buvette sur place.



La centrale EDF est partenaire de l’opération. .

Route de Ponteau Plage des Laurons Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 57 38 44 ciqlaurons@free.fr

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English :

This non-commercial event is structured around a plant exchange and a grain library. Exchange and sharing are the main references.

L’événement Fête des plantes Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues