Fête des plantes rares et de collections Salviac

Fête des plantes rares et de collections

Le bourg Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

En 2025, l’association Unis Vert Salviac (sauvegarde du patrimoine et de la diversité végétale) s’est mobilisée pour vous proposer une journée nature avec exposition-vente de fleurs, plantes, arbres, arbustes, …

Forte de cette réussite, elle réitère l’évènement en 2026.

Cette manifestation botanique est animée par des horticulteurs, producteurs et multiplicateurs responsables. Ces pépiniéristes, horticulteurs, artisans jardiniers, leur qualité de production, la diversité des plantes exposées et l’enthousiasme des visiteurs à découvrir un monde végétal feront la réussite de cette manifestation nature. .

Le bourg Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 61 33 92 79 assounisvertsalviac@gmail.com

English :

In 2025, the Unis Vert Salviac association (preservation of heritage and plant diversity) organized a nature day with an exhibition and sale of flowers, plants, trees and shrubs…

Encouraged by the success of this event, it will be held again in 2026.

This botanical event is run by responsible horticulturists, growers and propagators

