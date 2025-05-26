Circuit Le Gaillard Salviac Lot

Circuit Le Gaillard Salviac Lot vendredi 1 août 2025.

Circuit Le Gaillard

Circuit Le Gaillard 46340 Salviac Lot Occitanie

Au départ de Salviac, cette boucle débute par un passage le long des truffières, puis vous plonge rapidement dans les bois sauvages de la Garenne.

Après le hameau de Pech Gaillard, la descente vers la vallée de l’Ourajou offre une belle transition avant une montée soutenue vers les hauteurs du Mas. Une nouvelle plongée vers l’Ourajou précède le retour sur Salviac, agrémenté d’un joli point de vue sur le village. Un parcours rythmé et contrasté.

English :

Departing from Salviac, this loop begins with a passage along the truffle fields, then quickly plunges you into the wild woods of La Garenne.

After the hamlet of Pech Gaillard, the descent into the Ourajou valley offers a fine transition before a steady climb to the heights of Le Mas. A further plunge into the Ourajou valley precedes the return to Salviac, with its lovely views over the village. A trail of contrasts and rhythms.

Deutsch :

Von Salviac aus beginnt dieser Rundweg mit einer Passage entlang der Trüffelfelder und führt Sie dann schnell in die wilden Wälder von La Garenne.

Nach dem Weiler Pech Gaillard bietet der Abstieg ins Ourajou-Tal einen schönen Übergang, bevor Sie zu den Höhen von Le Mas aufsteigen. Ein erneutes Eintauchen in den Ourajou geht dem Rückweg nach Salviac voraus, der mit einem schönen Aussichtspunkt auf das Dorf geschmückt ist. Eine rhythmische und kontrastreiche Strecke.

Italiano :

Partendo da Salviac, questo anello inizia con un passaggio lungo le tartufaie, per poi immergersi rapidamente nei boschi selvaggi di La Garenne.

Dopo la frazione di Pech Gaillard, la discesa nella valle dell’Ourajou offre una bella transizione prima di una ripida salita verso le alture di Le Mas. Un altro tuffo nell’Ourajou precede il ritorno a Salviac, con una bella vista sul paese. Un percorso ricco di ritmo e contrasti.

Español :

Saliendo de Salviac, este bucle comienza con un pasaje a lo largo de los campos de trufas, y luego se sumerge rápidamente en los bosques salvajes de La Garenne.

Después de la aldea de Pech Gaillard, el descenso hacia el valle del Ourajou ofrece una buena transición antes de una fuerte subida hacia las alturas de Le Mas. Otra bajada al Ourajou precede al regreso a Salviac, con sus hermosas vistas sobre el pueblo. Un recorrido con mucho ritmo y contrastes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Lot Tourisme (ADT du Lot)