Salviac en fête

Le Bourg Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

3 jours de fête pour la St Jacques à Salviac attractions foraines, bals, repas, animations, …

Venez faire la fête ! En famille, entre amis ou tout seul, il y a de quoi s’amuser pour tout le monde !

3 jours de fête pour la St Jacques à Salviac attractions foraines, bals, repas, animations, …

Venez faire la fête ! En famille, entre amis ou tout seul, il y a de quoi s’amuser pour tout le monde ! .

Le Bourg Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 38 82 15 53

English :

3 days of festivities for St Jacques Day in Salviac: fairground attractions, balls, meals, entertainment, …

Come and celebrate! With family, friends or on your own, there’s something for everyone!

L’événement Salviac en fête Salviac a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Cazals-Salviac