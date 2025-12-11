Salviac en fête Salviac
Salviac en fête Salviac vendredi 24 juillet 2026.
Salviac en fête
Le Bourg Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
3 jours de fête pour la St Jacques à Salviac attractions foraines, bals, repas, animations, …
Venez faire la fête ! En famille, entre amis ou tout seul, il y a de quoi s’amuser pour tout le monde !
3 jours de fête pour la St Jacques à Salviac attractions foraines, bals, repas, animations, …
Venez faire la fête ! En famille, entre amis ou tout seul, il y a de quoi s’amuser pour tout le monde ! .
Le Bourg Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 38 82 15 53
English :
3 days of festivities for St Jacques Day in Salviac: fairground attractions, balls, meals, entertainment, …
Come and celebrate! With family, friends or on your own, there’s something for everyone!
L’événement Salviac en fête Salviac a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Cazals-Salviac