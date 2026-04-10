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100 ans du Club d’Athlétisme de Salviac à Salviac Salviac

100 ans du Club d’Athlétisme de Salviac à Salviac Salviac

100 ans du Club d’Athlétisme de Salviac à Salviac Salviac samedi 13 juin 2026.

Ville : 46340 Salviac

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 20 20 Tarif adulte

Salviac

100 ans du Club d’Athlétisme de Salviac à Salviac

Salviac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Le Club d'Athlétisme de Salviac vous invite à célébrer son centenaire, des animations tout au long de l'après-midi, une ambiance chaleureuse, pour sa raconter les souvenirs d'hier et d 'aujourd'hui autour du ballon rond.

Retrouvez nous autour d'un tournoi de foot ou d'une pétanque (pensez à prendre vos boules), tenue sportive exigée.

Le Club d'Athlétisme de Salviac vous invite à célébrer son centenaire, des animations tout au long de l'après-midi, une ambiance chaleureuse, pour sa raconter les souvenirs d'hier et d 'aujourd'hui autour du ballon rond.

Retrouvez nous autour d'un tournoi de foot ou d'une pétanque (pensez à prendre vos boules), tenue sportive exigée.

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Salviac 46340 Lot Occitanie  

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English :

The Club d'Athlétisme de Salviac invites you to celebrate its centenary, entertainment throughout the afternoon, a warm atmosphere, to tell his memories of yesterday and 'today around the round ball.

Meet us around a tournament of soccer or petanque (remember to bring your balls), sportswear required.

L’événement 100 ans du Club d’Athlétisme de Salviac à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Gourdon

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