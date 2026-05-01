Concert de Gospel Go à Salviac Salviac
Concert de Gospel Go à Salviac Salviac dimanche 24 mai 2026.
Salviac
Concert de Gospel Go à Salviac
Eglise Saint-Jacques-le-Majeur Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez vivre un moment suspendu avec le concert de Gospel Go, sous la direction de Sylvain Padra.
Venez vivre un moment suspendu avec le concert de Gospel Go, sous la direction de Sylvain Padra.
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Eglise Saint-Jacques-le-Majeur Salviac 46340 Lot Occitanie gospelgo.lot@gmail.com
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English :
Come experience a suspended moment with the Gospel Go concert, under the direction of Sylvain Padra.
L’événement Concert de Gospel Go à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Gourdon
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