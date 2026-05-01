Salviac

Concert de Gospel Go à Salviac

Eglise Saint-Jacques-le-Majeur Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez vivre un moment suspendu avec le concert de Gospel Go, sous la direction de Sylvain Padra.

Venez vivre un moment suspendu avec le concert de Gospel Go, sous la direction de Sylvain Padra.

.

Eglise Saint-Jacques-le-Majeur Salviac 46340 Lot Occitanie gospelgo.lot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience a suspended moment with the Gospel Go concert, under the direction of Sylvain Padra.

L’événement Concert de Gospel Go à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Gourdon