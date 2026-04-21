Salviac

Spectacle équestre au Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac

Pépy Salviac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Le Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac fait sa fête avec un spectacle équestre ! Venez dans ce lieu magique, vous serez impressionnés par la diversité et le nombre de pièces qui composent cette collection privée

Le Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac fait sa fête avec un spectacle équestre ! Venez dans ce lieu magique, vous serez impressionnés par la diversité et le nombre de pièces qui composent cette collection privée. Benoit le Passionné, Elisa et toute l'équipe vous guideront à travers le temps et les traditions. La visite s'étend sur plus de 8 000 m² avec des milliers de pièces autos, motos, tracteurs, utilitaires, camions, vélos, miniatures et vieux métiers…

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Pépy Salviac 46340 Lot Occitanie

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English :

The Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac celebrates with an equestrian show! Come to this magical place, and you’ll be impressed by the diversity and number of pieces that make up this private collection

L’événement Spectacle équestre au Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cazals-Salviac