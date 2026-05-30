Concert de jazz avec la Cie du Souffle aux Cordes Salviac
Concert de jazz avec la Cie du Souffle aux Cordes Salviac vendredi 17 juillet 2026.
Salviac
Concert de jazz avec la Cie du Souffle aux Cordes
Place Cambornac Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L'association Animation et Culture vous propose son traditionnel concert de jazz annuel
L'association Animation et Culture vous propose son traditionnel concert de jazz annuel. Rendez-vous festif et convivial incontournable des amateurs de jazz animé cette année par le Quartet la Cie du Souffle aux Cordes !
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Place Cambornac Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 84 36 64 12 animationculturesalviac@gmail.com
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English :
The Animation et Culture association presents its traditional annual jazz concert
L’événement Concert de jazz avec la Cie du Souffle aux Cordes Salviac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cazals-Salviac
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