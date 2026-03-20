Festival de Musique Romantique de Salviac

Eglise St Jacques le Majeur Salviac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques

Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques. Plusieurs orchestres sauront vous ravir en vous interprétant des œuvres des plus grands compositeurs de l'époque romantique.

.

Eglise St Jacques le Majeur Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 84 36 64 12 animationculturesalviac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 13th edition, the Festival de Musique Romantique de Salviac offers you wonderful romantic melodies

L’événement Festival de Musique Romantique de Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cazals-Salviac