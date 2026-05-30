Festival de Musique Romantique Trio Papadopoulos-Vay et Quator Varèse Salviac
Festival de Musique Romantique Trio Papadopoulos-Vay et Quator Varèse Salviac samedi 1 août 2026.
Salviac
Festival de Musique Romantique Trio Papadopoulos-Vay et Quator Varèse
Eglise St-Jacques-le-Majeur Salviac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose le Trio Papadopoulos-Vay et le Quator Varèse pour de merveilleuses mélodies romantiques.
Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose le Trio Papadopoulos-Vay et le Quator Varèse pour de merveilleuses mélodies romantiques.
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Eglise St-Jacques-le-Majeur Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 84 36 64 12 animationculturesalviac@gmail.com
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English :
For its 13th edition, the Festival de Musique Romantique de Salviac features the Papadopoulos-Vay Trio and the Quator Varèse for wonderful romantic melodies.
L’événement Festival de Musique Romantique Trio Papadopoulos-Vay et Quator Varèse Salviac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon
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