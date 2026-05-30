Salviac

Festival de Musique Romantique ensemble Architecture & Musique

Eglise St-Jacques-le-Majeur Salviac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques pour flûtes et harpe

Pour sa 13ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques pour flûtes et harpe. L'Ensemble "Architecture & Musique" vous interprétera des œuvres des plus grands compositeurs de l'époque romantique.

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Eglise St-Jacques-le-Majeur Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 84 36 64 12 animationculturesalviac@gmail.com

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English :

For its 13th edition, the Festival de Musique Romantique de Salviac presents wonderful romantic melodies for flute and harp

L’événement Festival de Musique Romantique ensemble Architecture & Musique Salviac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cazals-Salviac