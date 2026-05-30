Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy Communauté de communes Cazals-Salviac Salviac
Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy Communauté de communes Cazals-Salviac Salviac vendredi 23 octobre 2026.
Salviac
Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy
Communauté de communes Cazals-Salviac 5 bd Hugon Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 17:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
L'association Animation et Culture de Salviac accueille Patrice Foissac, historien médiéviste, pour une conférence sur le thème des chemins de pèlerinage en Quercy.
L'association Animation et Culture de Salviac accueille Patrice Foissac, historien médiéviste, pour une conférence sur le thème des chemins de pèlerinage en Quercy.
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Communauté de communes Cazals-Salviac 5 bd Hugon Salviac 46340 Lot Occitanie animationculturesalviac@gmail.com
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English :
L'association Animation et Culture de Salviac welcomes Patrice Foissac, medievalist historian, for a lecture on the theme of pilgrimage routes in Quercy.
L’événement Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy Salviac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cazals-Salviac
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