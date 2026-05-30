Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy Communauté de communes Cazals-Salviac Salviac

Salviac

Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy

Communauté de communes Cazals-Salviac 5 bd Hugon Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 17:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

L'association Animation et Culture de Salviac accueille Patrice Foissac, historien médiéviste, pour une conférence sur le thème des chemins de pèlerinage en Quercy.

L'association Animation et Culture de Salviac accueille Patrice Foissac, historien médiéviste, pour une conférence sur le thème des chemins de pèlerinage en Quercy.

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Communauté de communes Cazals-Salviac 5 bd Hugon Salviac 46340 Lot Occitanie animationculturesalviac@gmail.com

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English :

L'association Animation et Culture de Salviac welcomes Patrice Foissac, medievalist historian, for a lecture on the theme of pilgrimage routes in Quercy.

L’événement Conférence de Patrice Foissac Les chemins de pèlerinage en Quercy Salviac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cazals-Salviac