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Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac

Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac

Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac mardi 4 août 2026.

Ville
46340 Salviac
Département
Lot
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Salviac

Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac

Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil

Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil. Basée à Toulouse cette chorale aura le don de vous offrir un moment de joie en musique.

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Salviac 46340 Lot Occitanie   lachoraleonpc@gmail.com

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English :

Crazy songs, dreamlike creatures, a fantastic choir director

L’événement Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon

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