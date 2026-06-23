Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac
Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac mardi 4 août 2026.
Salviac
Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac
Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil
Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil. Basée à Toulouse cette chorale aura le don de vous offrir un moment de joie en musique.
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Salviac 46340 Lot Occitanie lachoraleonpc@gmail.com
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English :
Crazy songs, dreamlike creatures, a fantastic choir director
L’événement Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon
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