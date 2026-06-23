Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac mardi 4 août 2026.

Salviac

Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac

Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil

Chansons déjantées, créatures de rêve, cheffe de choeur au poil. Basée à Toulouse cette chorale aura le don de vous offrir un moment de joie en musique.

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Salviac 46340 Lot Occitanie lachoraleonpc@gmail.com

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English :

Crazy songs, dreamlike creatures, a fantastic choir director

L’événement Concert de la chorale On N’est Pas Couché à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon