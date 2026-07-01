Repas Aligot saucisse Salviac
dimanche 26 juillet 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Repas Aligot saucisse
Place Marie Sudre Salviac Lot
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Comité des fêtes de Salviac vous invite à participer au repas "aligot saucisse" organisé par leur soin.
Le Comité des fêtes de Salviac vous invite à participer au repas "aligot saucisse" organisé par leur soin.
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Place Marie Sudre Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 59 34 76 14
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English :
The Salviac Festival Committee invites you to join them for the “aligot and sausage” meal they are hosting.
L’événement Repas Aligot saucisse Salviac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cazals-Salviac
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