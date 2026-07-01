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AGENDA · Salviac

Repas Aligot saucisse Salviac

dimanche 26 juillet 2026 · Salviac

Repas Aligot saucisse Salviac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Marie Sudre
Ville
46340 Salviac
Département
Lot
Tarif
17 17 Tarif adulte

Salviac

Repas Aligot saucisse

Place Marie Sudre Salviac Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le Comité des fêtes de Salviac vous invite à participer au repas "aligot saucisse" organisé par leur soin.

Le Comité des fêtes de Salviac vous invite à participer au repas "aligot saucisse" organisé par leur soin.

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Place Marie Sudre Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 59 34 76 14 

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English :

The Salviac Festival Committee invites you to join them for the “aligot and sausage” meal they are hosting.

L’événement Repas Aligot saucisse Salviac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cazals-Salviac

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