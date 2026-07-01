Informations pratiques

Salviac

Tournoi amical de ping-pong

Halle des sports Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vous êtes conviés au traditionnel tournoi de l'été à l'occasion de la Fête votive à Salviac

Vous êtes conviés au traditionnel tournoi de l'été à l'occasion de la Fête votive à Salviac

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Halle des sports Salviac 46340 Lot Occitanie +33 7 88 92 75 82 pingsalviac@gmail.com

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English :

You are invited to the traditional summer tournament held in conjunction with the Salviac village festival

L’événement Tournoi amical de ping-pong Salviac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Gourdon