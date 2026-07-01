Tournoi amical de ping-pong Salviac
dimanche 26 juillet 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Tournoi amical de ping-pong
Halle des sports Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vous êtes conviés au traditionnel tournoi de l'été à l'occasion de la Fête votive à Salviac
Vous êtes conviés au traditionnel tournoi de l'été à l'occasion de la Fête votive à Salviac
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Halle des sports Salviac 46340 Lot Occitanie +33 7 88 92 75 82 pingsalviac@gmail.com
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English :
You are invited to the traditional summer tournament held in conjunction with the Salviac village festival
L’événement Tournoi amical de ping-pong Salviac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Gourdon
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