Vide-greniers à Salviac Salviac
Vide-greniers à Salviac Salviac dimanche 12 juillet 2026.
Salviac
Vide-greniers à Salviac
Plaine de jeux Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée ! Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.
Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée ! Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.
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Plaine de jeux Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 79 51 73 18 ucapl.salviac@gmail.com
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English :
Come one, come all to the yard sale organized by the Union of Merchants, Artisans, and Independent Professionals of Salviac—it’s on all day! Sales of secondhand items by individuals looking to get rid of them.
L’événement Vide-greniers à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Gourdon
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