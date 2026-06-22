Salviac

Vide-greniers à Salviac

Plaine de jeux Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée ! Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.

Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée ! Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.

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Plaine de jeux Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 79 51 73 18 ucapl.salviac@gmail.com

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English :

Come one, come all to the yard sale organized by the Union of Merchants, Artisans, and Independent Professionals of Salviac—it’s on all day! Sales of secondhand items by individuals looking to get rid of them.

L’événement Vide-greniers à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Gourdon