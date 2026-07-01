Exposition d’aquarelles de Sofia Johannissen et ses élèves Salle Bouriane Salviac

Informations pratiques

Salviac

Exposition d’aquarelles de Sofia Johannissen et ses élèves

Salle Bouriane 5 Bd Hugon Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

L’artiste-peintre suédoise Sofia Johannissen, aquarelliste de renom, vous invite à découvrir ses œuvres ainsi que celles de ses élèves, lors d'une exposition dans la Salle Bouriane de la Communauté de communes Cazals-Salviac

L’artiste-peintre suédoise Sofia Johannissen, aquarelliste de renom, vous invite à découvrir ses œuvres ainsi que celles de ses élèves, lors d'une exposition dans la Salle Bouriane de la Communauté de communes Cazals-Salviac. L’ensemble promet une large palette de styles et d’émotions ! Venez nombreux découvrir leurs réalisations, la diversité des techniques et des sujets abordés, et surtout les encourager car pour bon nombre d'entre eux c'est la première fois qu'ils exposent !

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Salle Bouriane 5 Bd Hugon Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 26 34 40 80 sofia.j.studio@gmail.com

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English :

Swedish painter Sofia Johannissen, a renowned watercolorist, invites you to discover her works as well as those of her students at an exhibition in the Salle Bouriane at the Cazals-Salviac Community of Municipalities

L’événement Exposition d’aquarelles de Sofia Johannissen et ses élèves Salviac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cazals-Salviac