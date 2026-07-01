Concert d’été de la chorale Jouez et Chantez Salviac
samedi 11 juillet 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Concert d’été de la chorale Jouez et Chantez
Cour du Château Lacoste Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter du concert d'été de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac
Venez profiter du concert d'été de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac. A cette occasion, le Château Lacoste vous ouvre les portes de la cour et du jardin où se produira la chorale. N'hésitez pas à venir les écouter dans ce beau cadre idyllique !
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Cour du Château Lacoste Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 37 19 98 72 william.atherton@orange.fr
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English :
Come enjoy the summer concert by the Jouez et Chantez choir from Salviac
L’événement Concert d’été de la chorale Jouez et Chantez Salviac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gourdon
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