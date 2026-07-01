Informations pratiques

Salviac

Concert d’été de la chorale Jouez et Chantez

Cour du Château Lacoste Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter du concert d'été de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac

Venez profiter du concert d'été de la chorale "Jouez et Chantez" de Salviac. A cette occasion, le Château Lacoste vous ouvre les portes de la cour et du jardin où se produira la chorale. N'hésitez pas à venir les écouter dans ce beau cadre idyllique !

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Cour du Château Lacoste Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 37 19 98 72 william.atherton@orange.fr

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English :

Come enjoy the summer concert by the Jouez et Chantez choir from Salviac

L’événement Concert d’été de la chorale Jouez et Chantez Salviac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gourdon