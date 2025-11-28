Fête des plantes Test Jardin du Bois Marquis Vernioz
Fête des plantes Test Jardin du Bois Marquis Vernioz samedi 17 octobre 2026.
Vernioz
Fête des plantes Test
Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz Isère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La fête des plantes revient pour sa 6e édition ! Deux journées pour rencontrer exposants, pépiniéristes, producteurs, dans un cadre naturel et exceptionnel.
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Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 99 02 01 fetedesplantes.boismarquis@gmail.com
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English :
The Plant Festival is back for its 6th edition! Two days to meet exhibitors, nurserymen and producers, in an exceptional natural setting.
L’événement Fête des plantes Test Vernioz a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône
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