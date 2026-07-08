Fête des Plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz Vernioz

Informations pratiques

Vernioz

Fête des Plantes

Jardin du Bois Marquis Vernioz 7 rue des Contancines Vernioz Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La Fête des Plantes du Jardin du Bois Marquis, les 17 et 18 octobre 2026. Découvrez pépiniéristes producteurs, artisans et passionnés de jardin lors de deux journées dédiées aux plantes, arbres, aux conseils de jardinage et à la découverte du jardin.

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Jardin du Bois Marquis Vernioz 7 rue des Contancines Vernioz 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 99 02 01 peyron.vernioz@wanadoo.fr

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English :

The Jardin du Bois Marquis Plant Festival, October 17 and 18, 2026. Discover nursery owners, artisans, and gardening enthusiasts during two days dedicated to plants, trees, gardening tips, and exploring the garden.

L’événement Fête des Plantes Vernioz a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône