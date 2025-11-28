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Fête des plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz

Fête des plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Jardin du Bois Marquis

Adresse : 7, rue des Contancines

Ville : 38150 Vernioz

Département : Isère

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5

Vernioz

Fête des plantes

Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

La fête des plantes revient pour sa 6e édition ! Deux journées pour rencontrer exposants, pépiniéristes, producteurs, dans un cadre naturel et exceptionnel.
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Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 99 02 01  fetedesplantes.boismarquis@gmail.com

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English :

The Plant Festival is back for its 6th edition! Two days to meet exhibitors, nurserymen and producers, in an exceptional natural setting.

L’événement Fête des plantes Vernioz a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

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