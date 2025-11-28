Fête des plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz

Vernioz

Fête des plantes

Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La fête des plantes revient pour sa 6e édition ! Deux journées pour rencontrer exposants, pépiniéristes, producteurs, dans un cadre naturel et exceptionnel.

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Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 99 02 01 fetedesplantes.boismarquis@gmail.com

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English :

The Plant Festival is back for its 6th edition! Two days to meet exhibitors, nurserymen and producers, in an exceptional natural setting.

L’événement Fête des plantes Vernioz a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône