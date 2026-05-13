Gerberoy

Fête des Roses

Place la Hire et Xaintrailles Gerberoy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Village fleuri, village en fête, ouvert à tous, pour la traditionnelle

L’association fêtes des roses organise le

dimanche 7 juin 2026, la 97ème fête dans le village de

Gerberoy.

Gerberoy parée de ses rosiers accueille les visiteurs pour cette évènement presque séculaire.

Une journée spéciale pour découvrir un des Plus Beaux

Villages de France .

AU programme animations musicales, défilés, rosiéristes, artisans et producteurs du terroir….

Village fleuri, village en fête, ouvert à tous, pour la traditionnelle

L’association fêtes des roses organise le

dimanche 7 juin 2026, la 97ème fête dans le village de

Gerberoy.

Gerberoy parée de ses rosiers accueille les visiteurs pour cette évènement presque séculaire.

Une journée spéciale pour découvrir un des Plus Beaux

Villages de France .

AU programme animations musicales, défilés, rosiéristes, artisans et producteurs du terroir…. .

Place la Hire et Xaintrailles Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20

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English :

Village in bloom, village in celebration, open to all, for the traditional

On Sunday

the 97th Rose Festival in the village of Gerberoy on Sunday, June 7, 2026

Gerberoy.

Gerberoy, adorned with its rosebushes, welcomes visitors to this almost secular event.

A special day to discover one of the Most Beautiful

Villages de France .

On the program: musical entertainment, parades, rose growers, craftsmen and local producers….

L’événement Fête des Roses Gerberoy a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Picardie Verte