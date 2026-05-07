Fête des Souquayrots Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse
Fête des Souquayrots Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 6 juin 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Fête des Souquayrots
Salle du Clercq 5 Avenue du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Depuis 55 ans, les fêtes des Souquayrots ont lieu le premier samedi du mois de juin. Venez nombreux !
Depuis 55 ans les fêtes des Souquayrots ont lieu le premier samedi du mois de juin. Venez nombreux
Au programme
Tir à la corde, structures gonflables, concours de pétanque en triplette ouvert à tous, promenades à poneys, petites motos, échasses, grimpe dans les arbres…
Buvette, apéritif concert par la banda Esperanza et repas dansant en soirée .
Salle du Clercq 5 Avenue du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 44 79 48 souquayrots.tyrosse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des Souquayrots
For 55 years, the Souquayrots festival has been held on the first Saturday in June. Come one, come all!
L’événement Fête des Souquayrots Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI LAS
À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
- Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 11 mai 2026
- Opéra sur Grand Ecran Tosca Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 11 mai 2026
- Ouverture du Festival de Cannes Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 12 mai 2026
- “Parents” écrit et interprété par Mélissa et Fred Salle de cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 22 mai 2026
- Vide grenier de l’UST Pelote Ombrière de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse 24 mai 2026