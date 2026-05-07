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Fête des Souquayrots Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse

Fête des Souquayrots Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse

Fête des Souquayrots Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle du Clercq

Adresse : 5 Avenue du Clercq

Ville : 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Fête des Souquayrots

Salle du Clercq 5 Avenue du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Depuis 55 ans, les fêtes des Souquayrots ont lieu le premier samedi du mois de juin. Venez nombreux !
Depuis 55 ans les fêtes des Souquayrots ont lieu le premier samedi du mois de juin. Venez nombreux
Au programme
Tir à la corde, structures gonflables, concours de pétanque en triplette ouvert à tous, promenades à poneys, petites motos, échasses, grimpe dans les arbres…
Buvette, apéritif concert par la banda Esperanza et repas dansant en soirée   .

Salle du Clercq 5 Avenue du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 44 79 48  souquayrots.tyrosse@gmail.com

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English : Fête des Souquayrots

For 55 years, the Souquayrots festival has been held on the first Saturday in June. Come one, come all!

L’événement Fête des Souquayrots Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI LAS

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