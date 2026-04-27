Opéra sur Grand Ecran Tosca Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Opéra sur Grand Ecran Tosca

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11 22:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Tosca, opéra de 2h enregistré à l’Opéra national de Paris Opéra Bastille les 13 et 16 octobre 2014

Tosca soupçonne son amant Caravadossi d’avoir une aventure avec une autre femme. En réalité, le peintre cache un prisonnier fugitif des griffes du chef de la police, le baron Scarpia.

Lorsque la complicité de Caravadossi est avérée, Scarpia ose un chantage odieux auprès de Tosca pour obtenir d’elle ses faveurs.

Opéra de 2h enregistré à l’Opéra national de Paris Opéra Bastille les 13 et 16 octobre 2014 .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra sur Grand Ecran Tosca

Tosca, 2-hour opera recorded at Opéra national de Paris Opéra Bastille on October 13 and 16, 2014

L’événement Opéra sur Grand Ecran Tosca Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS