Ouverture du Festival de Cannes Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ouverture du Festival de Cannes Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse mardi 12 mai 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ouverture du Festival de Cannes
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Diffusion de la cérémonie d’ouverture en direct, puis petits gâteaux avec l’équipe de l’association et enfin projection du film La Venus électrique, Film d’ouverture du festival.
Diffusion de la cérémonie d’ouverture en direct, puis petits gâteaux avec l’équipe de l’association et enfin projection du film La Venus électrique, Film d’ouverture du festival.
19h -> Diffusion de la Cérémonie d’ouverture en direct
20h -> Entracte au Foyer du cinéma avec petits gâteaux et bulles offerts par Cinétyr
20h30 -> La Venus électrique en avant-Première d’une durée de 2h
Paris, 1928 Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse. Il tente d’entrée en contact avec elle par l’intermédiaire d’une voyante. En réalité il parle à Suzanne, modeste foraine, qui va enchaîner les fausses séances avec la complicité de son galeriste… .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Ouverture du Festival de Cannes
Live broadcast of the opening ceremony, followed by light refreshments with the association’s team and a screening of La Venus électrique, the festival’s opening film.
L’événement Ouverture du Festival de Cannes Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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