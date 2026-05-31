Fête Des Squares #6, Pelouse longchamps, Rennes
Fête Des Squares #6, Pelouse longchamps, Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Fête Des Squares #6 Vendredi 3 juillet, 16h00 Pelouse longchamps Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
16h – 19h – La Grande Herbe vous accueille
De 17h à 19h, trois belles compagnies d’arts de rue investissent le square pour le plus grand plaisir de toute la famille :
Bulles géantes avec Zag Zag Zag
Cirque avec Du Bout des Balles
Spectacle avec Ricochet
Et de 16h à 19h, venez faire une halte à l’ombre dans le coin lecture spécialement aménagé par les bibliothécaires. Un atelier vous y attend également !
La soirée continue ! À 22h30, retrouvez le premier ciné plein-air de Cet été à Rennes avec « En fanfare ». Plaids, transats et grand écran sous les étoiles — c’est gratuit ! → Plus d’infos sur la séance
Entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous.
Pelouse longchamps 66 Rue Doyen Albert Bouzat, 35700 Rennes Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://ete.rennes.fr/agenda/event/cines-plein-air-en-fanfare/ »}]
Pas un, pas deux, mais six spectacles pour les petits et les grands ! L’après-midi s’annonce festif au Square Louis Boulanger avec des arts de rue, du cirque et des bulles géantes.
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