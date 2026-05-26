Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes Mardi 30 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Jazz du swing, un moment tout en douceur

Mardi 30 juin

-20h00 JFK

Jazz, un moment tout en douceur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T21:30:00.000+02:00

1



Square de la Grande Charbonnière 2Square de la Grande Charbonnière Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

