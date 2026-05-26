Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes
Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes mardi 30 juin 2026.
Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes Mardi 30 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Jazz du swing, un moment tout en douceur
Mardi 30 juin
-20h00 JFK
Jazz, un moment tout en douceur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-30T21:30:00.000+02:00
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Square de la Grande Charbonnière 2Square de la Grande Charbonnière Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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