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Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes

Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes

Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Square de la Grande Charbonnière

Adresse : 2Square de la Grande Charbonnière

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Fête Des Squares #6 Square de la Grande Charbonnière Rennes Mardi 30 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Jazz du swing, un moment tout en douceur

Mardi 30 juin
-20h00 JFK
Jazz, un moment tout en douceur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-30T21:30:00.000+02:00

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Square de la Grande Charbonnière 2Square de la Grande Charbonnière Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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