Fête Des Squares #6, Square de la Grande Charbonnière, Rennes

Fête Des Squares #6 Mardi 30 juin, 20h00 Square de la Grande Charbonnière Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:30:00+02:00

Mardi 30 juin

-20h00 JFK

Jazz, un moment tout en douceur

Square de la Grande Charbonnière 2Square de la Grande Charbonnière Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Jazz du swing, un moment tout en douceur