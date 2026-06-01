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Fête Des Squares #6, Square de la Grande Charbonnière, Rennes

Fête Des Squares #6, Square de la Grande Charbonnière, Rennes

Fête Des Squares #6, Square de la Grande Charbonnière, Rennes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Square de la Grande Charbonnière

Adresse : 2Square de la Grande Charbonnière

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : gratuit

Fête Des Squares #6 Mardi 30 juin, 20h00 Square de la Grande Charbonnière Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:30:00+02:00

Mardi 30 juin
-20h00 JFK
Jazz, un moment tout en douceur

Square de la Grande Charbonnière 2Square de la Grande Charbonnière Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Jazz du swing, un moment tout en douceur

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