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Fête des végétaux Rue des Saules Saint-Pierre-du-Mont

samedi 26 septembre 2026 · Rue des Saules · Saint-Pierre-du-Mont

Fête des végétaux Rue des Saules Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Saules
Adresse
Micro-Forêt du Pouy
Ville
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Département
Landes
Tarif

Saint-Pierre-du-Mont

Fête des végétaux

Rue des Saules Micro-Forêt du Pouy Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Expositions Conférence Bonsaï Greffage
Visites Ateliers Stands Troc   .

Rue des Saules Micro-Forêt du Pouy Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 51 38  respdevdurable@saintpierredumont.fr

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English : Fête des végétaux

L’événement Fête des végétaux Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Mont-de-Marsan

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