AGENDA · Saint-Pierre-du-Mont
Fête des végétaux Rue des Saules Saint-Pierre-du-Mont
samedi 26 septembre 2026 · Rue des Saules · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Fête des végétaux
Rue des Saules Micro-Forêt du Pouy Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Expositions Conférence Bonsaï Greffage
Visites Ateliers Stands Troc .
Rue des Saules Micro-Forêt du Pouy Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 51 38 respdevdurable@saintpierredumont.fr
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English : Fête des végétaux
L’événement Fête des végétaux Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Mont-de-Marsan
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