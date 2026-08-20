La Grande Soirée du Moun en « Fanfare » #4, Centre Commercial Grand Moun, Saint-Pierre-du-Mont
samedi 12 septembre 2026 · Centre Commercial Grand Moun · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
La Grande Soirée du Moun en « Fanfare » #4 Samedi 12 septembre, 19h00 Centre Commercial Grand Moun Landes
16€ (frais de loc. inclus) – Billetterie sur mounenfanfare.com ou dans votre espace culturel E.Leclerc.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans uniquement via la billetterie sur place le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
La Grande Soirée de Moun en « Fanfare » #4, le samedi 12 septembre 2026 sur le parking du Centre Commercial Grand Moun (Saint-Pierre-du-Mont – 40), vous embarque pour un véritable voyage musical ! Au programme de cette soirée exceptionnelle :
• Cali, accompagné de la fanfare The Ambrassadors, pour une création unique Moun en « Fanfare »
• Caravan Palace
• La fanfare Ciocarlia
• Le collectif Pigment Libre
• La compagnie Nomad Nomad
• Et l’artiste peintre Fred Dupart
Pour prolonger l’expérience, food-trucks locaux et buvette vous régaleront tout au long de la soirée. Alors, prêts à fanfaronner avec nous ?
La billetterie est juste ici > https://billetterie.festik.net/moun/ !
16€ (frais de loc. inclus) – Billetterie sur mounenfanfare.com ou dans votre espace culturel E.Leclerc.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans uniquement via la billetterie sur place le jour même.
Centre Commercial Grand Moun 200 boulevard Oscar Niemeyer 40280 Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/moun/ »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/moun/ »}]
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©MounEnFanfare#4
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